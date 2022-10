Man bedreigt medewerker supermarkt met vuurwapen

Rond 17.40 uur kwam een man de supermarkt binnen die daar eerder die middag producten had gestolen. Een medewerker sprak de man aan en vroeg hem mee te lopen om hem te bevragen over de diefstal. De man begon hierop te schreeuwen en bedreigde de medewerker met een vuurwapen. Kort daarna rende de man de winkel uit en sloeg linksaf in de richting van de visboer.

De recherche doet onderzoek naar de bedreiging en verzoekt getuigen die nog niet met de politie hebben gesproken zich te melden bij de politie via 0900 – 8844.

Signalement van de man

donkere huidskleur

zwarte korte dreadlocks

neuspiercing met een zilveren/goudkleurige ring

slank postuur

ongeveer 1.75/1.80 m

zwart bomberjack

spijkerbroek