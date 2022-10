Getuigen gezocht na brand in woning aan Vier Heemskinderenstraat

De brand begon rond 02.15 uur. De brandweer was in staat de brand snel te blussen, waarna de woning weer werd vrijgegeven. De politie gaat uit van brandstichting.



Getuigen gezocht

Heeft u iets gezien wat dit onderzoek kan helpen of heeft u camerabeelden van de omgeving? Neem dan contact op met de politie via 0900-8844 of via onderstaand tipformulier. Blijft u liever anoniem? Maak dan melding via Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000.