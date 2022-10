Gewelddadige beroving op kostbare horloge; Amsterdam-Noord

Omstreeks 23.30 uur krijgen agenten de melding dat er op een parkeerplaats nabij een bioscoop op het Buikslotermeerplein een slachtoffer van een beroving zou staan. Ter plaatse wordt duidelijk dat het slachtoffer kort daarvoor met een vriend naar een film in de bioscoop zou zijn geweest. Wanneer ze naar de nabijgelegen parkeerplaats lopen, worden ze belaagd door twee onbekende personen in donkere kleding en bivakmutsen op. Eén van hen toont een vuurwapen, bedreigt het slachtoffer en zou ook hebben geschoten. Ook zou het slachtoffer zijn mishandeld. Uit angst staat het slachtoffer zijn kostbare horloge af waarna de verdachten vluchten in de richting van het Loenermark. Niemand is gewond geraakt door het schieten.

De recherche is opzoek naar getuigen die meer weten over de gewelddadige beroving. Ook komen zij in contact met bioscoopbezoekers en mensen die op de parkeerplaats waren die iets verdachts hebben gezien. Heeft u meer informatie die het onderzoeksteam kan helpen, horen ze dat ook graag. Dat kan via onderstaande mogelijkheden. Beeldmateriaal kunt u uploaden via het onderstaand tipformulier. Mocht u telefonisch contact opnemen met de politie vermeld dan daarbij proces-verbaalnummer PL1300_2022210895.