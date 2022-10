Stoffelijk overschot aangetroffen in woning na politieonderzoek; Amsterdam-Centrum

Amsterdam - Tijdens de doorzoeking in de woning aan de Jonge Roelensteeg heeft de politie een stoffelijk overschot aangetroffen. Nader onderzoek zal definitief moeten uitwijzen of het lichaam van de 65-jarige Jane Johnsen is, maar de politie heeft logischerwijs wel het vermoeden dat het om mevrouw Johnsen gaat. Wel kan gesteld worden dat deze overleden persoon om het leven is gekomen door een misdrijf.