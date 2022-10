Getuigen gezocht na meerdere branden Leiden

Tussen 04.00 en 05.30 uur ontstonden de branden in Leiden. Zo vatte de gevel van een pizzeria aan de Vijf Meilaan vlam en ook enkele schuren aan de Jan Wolkersstraat liepen brandschade op, evenals een woning in dezelfde straat. De politie gaat in alle gevallen uit van brandstichting en komt graag in contact met getuigen.



Videobeelden of iets gezien of gehoord?

Neem dan contact op met de recherche via 0900-8844 of M 0800-7000. Of vul onderstaand tipformulier in; hier kunt u ook beelden uploaden.