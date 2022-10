Twee mannen gewond na steekpartij in woning Flakkeesestraat

Rond half vier vannacht kwam een agent de gewonde man tegen ter hoogte van politiebureau Zuidplein. De man zat onder bloed en bleek een steekwond aan zijn arm te hebben. Hij was aanspreekbaar en is voor behandeling naar het ziekenhuis gebracht. Daar wist hij te vertellen dat hij in een woning aan de Flakkeesestraat was neergestoken en vervolgens zelf weg was gerend om hulp te zoeken. Hij gaf ook een signalement van de verdachte door.

Agenten die naar de Flakkeesestraat gingen, troffen daar in een woning ook de man aan die voldeed aan het signalement dat het slachtoffer had gegeven. Deze 30-jarige man is aangehouden en zit vast.

Onderzoek

Het onderzoek gaat volop door. De 34-jarige zwaargewonde man ligt nog in het ziekenhuis. Het onderzoeksteam komt graag met mensen in contact die afgelopen nacht iets gezien of gehoord hebben van de steekpartij. Als u de politie nog niet heeft gesproken, neem dan contact met ons op. Ook camerabeelden van de omgeving kunnen een bijdrage leveren aan het onderzoek, de politie ontvangt ze graag.