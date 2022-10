Getuigen gezocht na voertuigbrand en mishandeling van agent

Op woensdagmiddag om 12:15 uur krijgt het operationeel centrum de melding dat er een voertuig in brand zou staan in Amsterdam-Oost. Verschillende hulpdiensten zijn onmiddellijk naar het Tondenpad gegaan, waar ter plaatse de brand is geblust. Op het moment dat politieagenten een verdachte willen aanhouden voor deze brandstichting, worden zij door omstanders belaagd. Daarbij raken twee agenten gewond. Vervolgens hebben agenten een verdachte aangehouden voor het mishandelen van een agent.

Getuigenoproep

Er zijn verschillende omstanders die de brand en belaging hebben gefilmd en/of gezien. De recherche komt graag in contact met deze getuigen. Ook spreekt de recherche graag mensen die andere informatie hebben over de brandstichting.

Kunt u iets toevoegen aan deze zaak?

Neem dan contact op via een van de onderstaande mogelijkheden. Dit kan ook anoniem.

Zaaknummer: PL1300 - 2022210445