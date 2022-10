Drugsdealer op heterdaad betrapt in Amersfoort

Na de aanhouding van de 23-jarige vermeende dealer uit Amersfoort hebben agenten op twee adressen een doorzoeking gedaan. Daar werden diverse dealerbenodigdheden aangetroffen. Verder werden er verschillende - mogelijk - verdovende middelen aangetroffen. De spullen zijn in beslag genomen en worden onderzocht. Ook werd een geldbedrag in beslag genomen.

MMA

Ziet u op straat iets dat lijkt op dealen en vertrouwt u het niet? Meld dat dan via 0900-8844. Wilt u een melding doen zonder dat u bekend wordt? Doe dan een melding zonder uw naam of adres op te geven bij Meld Misdaad Anoniem (MMA) via 0800-7000 (gratis). U kunt bij MMA ook anoniem online melden. Via MMA krijgt de politie toch informatie en helpt u om uw omgeving veiliger te maken.