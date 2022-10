Beelden en getuigen gezocht in onderzoek naar overleden man

Op dinsdagochtend 27 september jl. kreeg de politie melding van een onwelwording op het terrein van een loods op de Vereweg in Medemblik. Toegesnelde agenten troffen bij aankomst een man aan. De man bleek te zijn overleden. Vanwege de omstandigheden rondom het overlijden werd door de politie een Team Grootschalige Opsporing (TGO) gestart. Hierin werd vastgesteld dat het slachtoffer door een misdrijf om het leven is gekomen. De exacte toedracht wordt verder onderzocht. Hiervoor is het onderzoeksteam op zoek naar camerabeelden en getuigen.

Beelden en getuigen gezocht

De recherche komt graag in contact met mensen die beschikken over camera- of dashcambeelden in de nabije omgeving van de Vereweg (Medemblik) in de avond en nacht van maandag 26 september op dinsdagochtend 27 september, of getuigen die op de twee dagen iets opvallends hebben waargenomen in de omgeving. Deze beelden kunnen worden geüpload via onderstaand tipformulier. Getuigen kunnen zich melden bij de opsporingstiplijn via 0800-6070.

Heeft u andere informatie over dit onderzoek? Neem dan contact op de politie via 0900-8844. U kunt ook anoniem uw informatie delen via Meld Misdaad Anoniem, 0800-7000.

Identiteit

De politie heeft na onderzoek de identiteit van de overleden man kunnen vaststellen. Het gaat om een 54-jarige man uit Kroatië. Omdat de man onbekend lijkt in Nederland doet de politie een oproep aan mensen die mogelijk een bekende zijn van de man. Mist u iemand in uw omgeving met dezelfde leeftijd die afkomstig is uit Kroatië? Meld u dan a.u.b bij de politie.