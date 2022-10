Politie zoekt getuigen explosie Oss

Het is 01.30 uur donderdagnacht als de bewoonster de hulpdiensten belt dat er in haar woning een luide explosie te horen is. De woning vult zich daarna snel met rook. De geschrokken bewoonster wordt door de hulpdiensten ongedeerd uit de woning gehaald. De vrouw is ergens anders ondergebracht zodat de schade aan de woning hersteld kan worden.

Weet u meer?

We gaan op dit moment niet uit van een actie uit het criminele circuit. Uiteraard willen wij graag weten wie hier verantwoordelijk voor is. Heeft u iets gezien? Of weet u meer dan horen we graag van je. Ook als u bruikbare camerabeelden hebt dan zijn wij daarin zeer geïnteresseerd.

Via onderstaand tipformulier kun je je tips maar ook je camerabeelden naar ons toesturen.

Bellen kan natuurlijk ook op 0900-8844. Wil je liever anoniem blijven? Dan kun je bellen met M. op 0800-7000.