Getuigen gezocht na mishandeling

Tussen 22:30 en 22:45 uur fietste de jongeman samen met een vriendin vanuit noordelijke richting over het Molentochtpad. Toen zij bij het basketbalveld rechtsaf de brug van het Daalmeerpad over wilden gaan, zagen zij daar een grote groep staan. Deze droegen donkere kleding en veelal gezichtsbedekking. De personen kwamen in hun richting lopen, waarna het slachtoffer om hen heen probeerde te fietsten om de brug over te komen. Op dat moment werd hij geduwd en kwam ten val. Daarna werd hij meerdere keren geschopt en geslagen. Toen er een omstander aan kwam lopen, gingen de daders in noordelijke richting ervandoor.



De politie onderzoekt de mishandeling en is op zoek naar getuigen. Heeft u rond 22:45 uur het incident bij de kruising Molentochtpad en Daalmeerpad gezien? Heeft u de groep verdachten ervoor of erna in de omgeving gezien? Heeft u een camera bij uw woning of bedrijf en mogelijk beelden van betrokkenen? Of heeft u andere informatie over deze zaak? Neem contact op met de politie via 0900-8844 of bel anoniem met 0800-7000. U kunt ook uw tips en camerabeelden direct toesturen via het tipformulier.



2022209187