Man gewond bij steekpartij; getuigen gezocht

Rond 02:40 uur kreeg de politie een melding over een vechtpartij met meerdere personen die ruzie hadden bij een horecagelegenheid aan de Oosterhaven. Alle betrokkenen waren naar buiten, maar op straat zou het nog steeds onrustig zijn. Kort daarop werd de 39-jarige man gestoken. De hulpdiensten kwamen ter plaatse en verleenden direct eerste hulp. Daarna werd het slachtoffer met letsel naar het ziekenhuis vervoerd voor verdere behandeling. De politie heeft een onderzoek ingesteld, maar de dader werd niet meer aangetroffen. Voor het onderzoek naar de steekpartij is de politie nog op zoek naar getuigen en camerabeelden.



Getuigenoproep

Heeft u rond 02:40 uur het incident aan de Oosthaven gezien en nog niet gesproken met de politie? Heeft u de verdachte voorafgaand of na de ruzie in de buurt gezien? Heeft u een camera in de omgeving van de Oosthaven bij uw huis, bedrijf of auto en camerabeelden van het incident of mogelijke betrokkenen? Of heeft u andere informatie over deze zaak? Neem dan contact op met de politie via 0900-8844 of bel anoniem met 0800-7000. U kunt ook uw tips en camerabeelden direct toesturen via het tipformulier.



2022209206