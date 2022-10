Getuigen gezocht: Meerdere autospiegels weggenomen, Amsterdam-West

Omstreeks 10.00 uur krijgen agenten een melding van een vernieling van een buitenspiegel in de Wilheminastraat. Ter plaatse zien zij dat de spiegel is weggenomen. Wanneer politieagenten onderzoek doen in de straat voor camerabeelden, komen ze tot de ontdekking dat het niet om één voertuig gaat maar meerdere in de Cremerbuurt.

Vooralsnog is er informatie dat er van vijftien auto’s de buitenspiegels zijn weggenomen in de volgende straten:

Nicolaas Beetstraat

Kanaalstraat

Busker Huetstraat

J.J. Cremerplein

Hoofdweg

Wilhelminastraat

Arie Biemondstraat

De politie doet een oproep naar alle slachtoffers om zich te melden bij het dichtstbijzijnde politiebureau. Telefonisch of online kunt u zich ook melden. Verwijs voor uw aangifte naar proces-verbaalnummer PL1300_2022212888.

Getuigenoproep

Naast dat de politie een oproep doet naar de slachtoffers is het onderzoeksteam ook opzoek naar getuigen. Heeft u beeldmateriaal van bijvoorbeeld een dashcam of Ringmydoorbell? Dan ontvangt de recherche die graag. Neem dan contact op met het team via de onderstaande telefoonnummers. Alle andere informatie is ook welkom.