Jonge verdachten gezocht van overval op supermarkt Groenezoom

Rotterdam - Zaterdag 8 oktober verschenen rond het middaguur twee vermoedelijk jonge verdachten in een supermarkt aan de Groenezoom. Ze dreigden met een vuurwapen, zetten dat zelfs op het hoofd van een caissière en eisten bij twee kassa's geld. Dat stopten ze in plastic boodschappentassen, en daarna sloegen ze op de vlucht. Ondanks een snelle zoektocht in de omgeving konden er nog geen verdachten worden aangehouden.