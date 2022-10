Politie onderzoekt brandstichting appartementencomplex Zuiderkerkhof; Amsterdam-Centrum

Omstreeks 06.00 uur krijgt het Operationeel Centrum meerdere meldingen van een explosie in een woning. Meerdere hulpdiensten waaronder de brandweer en politie gaan ter plaatse en zien dat er brand in een appartementencomplex is. Vanwege het gevaar en rookontwikkeling is het complex ontruimd. Niemand is tijdens de explosie gewond geraakt. Inmiddels zijn een deel van de bewoners weer terug naar hun woning. Een viertal woningen zijn door de brand onbewoonbaar verklaard. Medewerkers van de forensische opsporing hebben onderzoek gedaan in de woningen en concluderen dat er een explosie is ontstaan als gevolg van een brand die zeer vermoedelijk is aangestoken.

Getuigen gezocht

De recherche spreekt graag buurtbewoners die meer weten over deze brand. Heeft u informatie hierover of weet u meer over de bewoner? Neem dan alstublieft contact op met het onderzoeksteam via de onderstaande mogelijkheden. Mocht u telefonisch contact willen opnemen met het team vermeld daarbij dan proces-verbaalnummer PL1300_2022212782.