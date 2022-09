Man met glas in gezicht geslagen, politie zoekt getuigen

Het incident vond plaats op het terras van een uitgaansgelegenheid en het slachtoffer moest na het incident gewond worden overgebracht naar het ziekenhuis. Agenten zijn direct op zoek gegaan naar de verdachte, maar dat heeft nog niet tot een aanhouding geleid. Van hem is het volgende signalement bekend:

Man

Donkergetint

Ongeveer 30 jaar oud

Ongeveer 1 meter 90 lang

Licht gekleurde kleding

Hoed/pet en zonnebril op

Tips of beelden

Mensen die meer weten over het incident of iets opvallends hebben gezien of gehoord, vragen we om zich te melden. Dat kan via 0900-8844 of volledig anoniem via 0800-7000. Ook beeldmateriaal, bijvoorbeeld van de mobiele telefoon, is welkom. Via onderstaand tipformulier is beeldmateriaal direct te uploaden.

^SV 2022348156