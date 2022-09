Beroving in Lelystad na Marktplaats afspraak

Die bewuste woensdagavond reed het slachtoffer samen met een vriend naar de afgesproken plek voor de aankoop van een aanhanger. Eenmaal in Lelystad zag het slachtoffer de drie verdachten aankomen lopen. Bij het overgaan tot de aankoop van de aanhanger zag het slachtoffer dat twee van de drie verdachten een wapen op het slachtoffer en zijn vriend richtte. Het drietal ging er met een onbekende buit van door en vluchtte te voet in onbekende richting.

Signalement

Het slachtoffer gaf het signalement van de verdachten door.

Verdachte 1

Man

Licht getinte huidskleur

Slank postuur

Rond 1.75m

Droeg een petje

Donker gekleed

Geen gezichtsbedekking

Verdachte 2

Man

Licht getinte huidskleur

Volslank / stevig postuur

Rond 1.75m

Droeg een petje

Donker gekleed

Geen gezichtsbedekking

Verdachte 3

Man

Licht getinte huidskleur

Stevig postuur

Rond 1.70m

Petje

Donker gekleed

Geen gezichtsbedekking

Getuigenoproep

Wij zijn op zoek naar getuigen. Heeft u iets gezien of gehoord? Of heeft u camerabeelden? Neem dan contact op via onderstaand contactformulier of via 0900-8844. Liever anoniem? Bel dan met Meld Misdaad Anoniem 0800-7000.

Wees voorzichtig

Hoewel dit soort overvallen helaas niet altijd te voorkomen is, zijn er tal van tips om de kans zo klein mogelijk te maken. Ook Marktplaats waarschuwt: “Laat vragen, biedingen en betalingen altijd via Marktplaats Berichten verlopen. Zo heeft u gemaakte afspraken altijd bij de hand. Mensen met slechte bedoelingen willen zo min mogelijk sporen achterlaten en proberen onderling contact buiten Marktplaats te houden, bijvoorbeeld via Whatsapp of telefoon. Zorg dat u een goed beeld hebt met wie u handelt. Kijk bijvoorbeeld naar andere advertenties van de verkoper of hoe lang iemand geregistreerd is op Marktplaats. Controleer de gegevens op de website van de politie en check de (ver)koper bijvoorbeeld ook via Google, social media en internetfora. Deel nooit een kopie van uw ID/bankpas of rijbewijs. Ook niet als de (ver)koper daar om vraagt.”