Eetcafé slachtoffer poging overval

De politie heeft een zoekslag gemaakt in de omgeving doch zonder resultaat. Verder wordt een sporen- en buurtonderzoek uitgevoerd.

De politie is op zoek naar getuigen. De verdachte betreft een man van ongeveer 18 jaar oud, 1.75 meter lang, stevig postuur, lichte huidskleur, in het zwart gekleed en met een zwart masker. De vluchtrichting en vluchtwijze is onbekend.

Heeft u iets gezien wat de politie verder kan helpen in het onderzoek bel dan 0900-8844. Mocht u op een andere manier weten wie bij de poging overval betrokken is dan horen wij dat graag. Dat kan anoniem, bel dan misdaad anoniem via 0800-7000. De politie neemt ook graag kennis van eventuele beelden, ook van dashcams uit die buurt op dat tijdstip. U kunt ze uploaden via dit formulier onder vermelding van 2022188008.