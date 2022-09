Man beroofd van horloge, politie zoekt getuigen

Het slachtoffer is bij het incident licht gewond geraakt. Hij kom terplekke behandeld worden. Hij heeft aangifte gedaan van de beroving en hem wordt slachtofferhulp aangeboden.

De politie stelt een onderzoek in. De verdachten voldoen aan het volgende signalementen: Twee mannen, beiden tussen de 20 en 25 jaar oud, licht getinte huidskleur. Eén van hen was gekleed in een grijs joggingpak, de andere droeg zwarte kleding.

De politie roept getuigen op zich te melden via 0900-8844. Mocht u op een andere manier weten wie bij de beroving betrokken zijn dan horen wij dat ook graag. Dat kan anoniem, bel dan misdaad anoniem via 0800-7000. De politie neemt ook graag kennis van eventuele beelden, ook van dashcams uit die buurt op dat tijdstip. U kunt ze uploaden via dit formulier onder vermelding van 2022187592.