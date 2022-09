Lichamen van overleden man en vrouw gevonden in woning Gorinchem

Even voor zes uur zondagavond kreeg de politie melding van een familielid van de bewoonster. Dit familielid kreeg geen contact met de vrouw en ging daarom poolshoogte nemen in de woning van de vrouw. Daar trof hij het lichaam van de vrouw. Ook rook de man een gaslucht. Hij alarmeerde direct de hulpdiensten.



De brandweer constateerde dat de gaskraan open stond en heeft deze dicht gedraaid. Vervolgens is in de woning ook het lichaam van een man gevonden. De twee overleden personen zijn de 54-jarige bewoonster en de 48-jarige bewoner. De politie onderzoekt wat de doodsoorzaak is en wat er zich in de woning heeft afgespeeld.



De Forensische Opsporing heeft zondagavond sporenonderzoek verricht in de straat en de woning. Het onderzoek wordt voortgezet. Heeft u informatie die van belang is voor dit onderzoek, dan kunt u deze delen via 0900-8844. Blijft u liever anoniem dan kunt u bellen met M. via 0800-7000.