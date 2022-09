Slachtoffer steekincident overleden

Zondag 11 september omstreeks 12.10 uur kreeg de politie een melding van een ernstig geweldsincident in de woning. Agenten die snel ter plaatse kwamen, troffen in de woning het 49-jarige slachtoffer aan. Zij was zwaargewond. Ondanks inzet van diverse hulpdiensten bezweek de vrouw aan haar verwondingen.



Agenten hielden kort na het tragische incident in de nabijheid van de woning een 36-jarige verdachte aan. Hij zit vast voor verhoor. Het incident ligt in de relationele sfeer, daarom doen we verder geen mededelingen.