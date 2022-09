Man gooit zwaar vuurwerk naar restaurant

Vroeg in de ochtend kwam een man, met een integraal helm op en gekleed in een blauwe jas en lichte broek, op een scooter aanrijden over de Hoofdweg. Hij zette zijn scooter neer in buurt van het restaurant en stapte af. Hij liep naar het gebouw en gooide zwaar vuurwerk naar de gevel. Er klonken meerdere knallen, waarna de dader weer op de scooter stapte en vertrok over de Hoofdweg in de richting van Badhoevedorp.



Voor het onderzoek is de politie op zoek naar getuigen en camerabeelden. Heeft u zondagochtend 11 september de man in de blauwe jas met integraal helm gezien? Heeft u een camera in de buurt van de Hoofdweg bij uw woning, bedrijf of auto en mogelijk beelden van de verdachte? Of heeft u andere informatie over deze zaak? Neem dan contact op met de politie via telefoonnummer 0900-8844 of bel anoniem met 0800-7000 (Meld Misdaad Anoniem). U kunt uw tips ook direct toesturen via het tipformulier.



2022188966