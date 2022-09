Politie zoekt getuigen na schietincident

Rond 13.00 uur kregen agenten de melding van het schietincident. Toen de agenten bij de locatie aankwamen bleek dat er geschoten was op een auto. In de beschoten auto zaten twee 20-jarige mannen uit Arnhem en een meisje van 17-jaar uit Nijmegen.

De bestuurder van deze auto reed in noordelijke richting over de Prins Mauritssingel (N325). Bij de verkeerslichten op het kruispunt met de Vrouwe Udasingel stonden voor hem twee auto’s waarvan de automobilisten ruzie met elkaar leken te hebben. Op het moment dat het verkeerslicht op groen stond, bleven de twee ruzie makende automobilisten stil staan. Hierop toeterde de bestuurder van de later beschoten auto. Dit werd door de auto voor hem, een witte volkswagen polo, niet gewaardeerd.

Kort nadat de auto’s weer aan het rijden waren, werd de toeterende auto door de bestuurder van de polo beschoten. Na het schieten ging de bestuurder er vandoor. De gealarmeerde politie is direct een onderzoek gestart en heeft in de omgeving gezocht naar de witte polo. Deze is helaas nog niet aangetroffen.

Signalement bestuurder

De bestuurder van de witte polo was een man met een donkere huidskleur. De man zou rond de 25 jaar zijn en droeg een zwart petje. Hij had een klein baardje.

Getuigen en beelden gezocht

De politie komt graag in contact met getuigen. In het bijzonder komt de politie graag in contact met de bestuurder van een donkerkleurige auto met Duits kenteken. Het gaat hierbij om de bestuurder die bij de verkeerslichten ruzie met de bestuurder van de polo had. Ook ontvangt de politie graag camerabeelden (ondermeer dashcambeelden) die voor het onderzoek van belang kunnen zijn. Getuigen kunnen zich melden via 0900 88 44.

2022421992