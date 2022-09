Getuigen gezocht Staverdenplein

De politie kreeg rond 01.45 uur een melding dat er een gewonde man in een auto was aangetroffen bij de bushalte Staverdenplein op de Schoonhovendreef . Toen agenten ter plekke kwamen, troffen zij naast deze man nog een andere gewonde man aan bij het bushokje. De man die in de auto zat, een 29-jarige man uit Lelystad, is aanspreekbaar met een ambulance naar het ziekenhuis overgebracht. De andere, een 42-jarige Amsterdammer, is meegenomen naar het cellencomplex. Beiden zijn als verdachte aangehouden.

Getuigen gezocht

Het is onduidelijk wat er zich die nacht heeft afgespeeld. Beide mannen weten zich weinig te herinneren. Daarom kan de recherche de hulp van getuigen goed gebruiken.

Heeft u iets gezien of gehoord of heeft u andere informatie die de recherche kan helpen bij het onderzoek? Neem dan contact op via 0900-8844 of via Meld Misdaad Anoniem 0800-7000. Via onderstaande tipformulier kunt u ook beeldmateriaal delen met het recherche team.