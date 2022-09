Tweeëndertig veroordeelden opgespoord door EVA-team

De aangehouden veroordeelden zijn tussen de 23 en 68 jaar en moesten nog diverse straffen uitzitten voor uiteenlopende delicten, zoals de Wegenverkeerswet, Opiumwet, Wet Wapens en Munitie, diefstal, verduistering, cybercrime, mishandeling en overvallen. Zij werden veroordeeld tot gevangenisstraffen en/of schadevergoedingen.

Geen politie aan huis

De meesten werden, nietsvermoedend, aangehouden op straat, bij hun woning of op een adres waar zij verbleven bij hun vriendin of ouders. Een 45-jarige man was vanwege mensenhandel veroordeeld tot 416 dagen gevangenisstraf en kwam zich melden aan het politiebureau om te voorkomen dat hij thuis bezoek kreeg van het EVA-team. De man werd op het hoofdbureau in Den Haag aangehouden. Een andere veroordeelde van 47 jaar werd gezocht omdat hij voor een gewapende overval een gevangenisstraf van 2555 dagen moet uitzitten. Ook hij wilde geen politie aan de deur en meldde zich op het bureau waar hij werd aangehouden.

Uitleveringsverzoeken

Een 54-jarige man was in Italië veroordeeld tot 2435 dagen gevangenisstraf voor de in- en export van harddrugs. De veroordeelde zit zijn straf uit in Nederland. Vier mannen van 31, 31, 36 en 42 jaar stonden gesignaleerd ter uitlevering aan buitenlandse autoriteiten voor onder andere diefstal en mishandeling, woningoverval, cybercrime, in- en export van harddrugs en deelname aan een criminele organisatie.

EVA-team

Het EVA-Team houdt zich voor de politie eenheid Den Haag actief bezig met de opsporing en aanhouding van veroordeelden die zich aan hun opgelegde straf proberen te onttrekken. Veroordelingen voor overvallen, woninginbraken en straatroven hebben bij de opsporing van gesignaleerden voor het EVA-Team de prioriteit, maar ook in het geval van schadevergoedingsmaatregelen of opgelegde geldboetes kan een veroordeelde rekenen op een bezoek van het EVA-team.