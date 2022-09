Brandstichting bij woning

Rond middernacht schrok de buurt op door een klap en bleek er bij de voordeur van de woning brand te zijn gesticht. Doordat de brand snel geblust werd, bleef de schade beperkt tot een gat in de voordeur en gesprongen ruiten. De recherche is direct een onderzoek gestart en zal ook een buurtonderzoek doen. Er zijn vooralsnog geen aanwijzigingen die erop duiden dat er een verband is tussen deze zaak en andere recente incidenten.

Iets gezien?

De politie onderzoekt de zaak en zoekt getuigen. Heeft u maandagavond iets verdachts gezien in de omgeving van de Van Coehoornschans? Of heeft u op een andere manier informatie die voor het onderzoek van belang kan zijn, bijvoorbeeld in de vorm van camerabeelden? Laat het ons weten. Dat kan via onderstaande mogelijkheden.