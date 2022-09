Verdachte aangehouden voor zware mishandeling

Bij die mishandeling raakte een 37-jarige man uit Eindhoven zwaargewond. Hij ligt nog steeds in het ziekenhuis.

Onderzoek

De politie startte uiteraard een onderzoek. De verdachte meldde zich uiteindelijk zelf op het politiebureau. Daar werd hij aangehouden. Het gaat om een 17-jarige jongen uit Waalre. Verder onderzoek zal uit moeten wijzen wat zijn rol precies is geweest. Het onderzoek is nog steeds in volle gang.