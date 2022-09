Autocontrole leidt naar 20 kilo harddrugs

Uitdam / Amsterdam - De politie in Amsterdam controleerde dinsdag een personenauto die bleek te zijn voorzien van een zogenaamde verborgen ruimte. In de auto zaten twee mannen van Colombiaanse afkomst. Omdat de auto nader onderzocht moest worden bracht de politie de twee mannen naar hun verblijfadres, een woning op een vakantiepark in Uitdam. Daar aangekomen zagen de politiemensen verpakkingsmaterialen liggen die gebruikt worden voor het verpakken van drugs, alsmede drie blokken die eruit zagen als drugs. Hierop zijn de mannen aangehouden.