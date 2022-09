Brandstichting aan woning

De bewoners moesten de woning verlaten via een ladder, die een hulpvaardige buurman ter beschikking stelde. Er is niemand gewond geraakt. De brandweer bluste de brand.

Getuigenoproep

Naast een sporen- en buurtonderzoek onderzoekt de recherche het incident en is op zoek naar getuigen en camerabeelden. Heeft u rond 03.15 uur, voor, tijdens of ná de brand, de mogelijke verdachte gezien in de omgeving van de Rijnstraat? Heeft u een camerabeelden waar de mogelijke verdachte op te zien is? Of heeft u andere informatie over dit incident? Neem dan contact op met de politie via 0900-8844 of bel anoniem met 0800-7000. U kunt camerabeelden uploaden via onderstaand tipformulier onder vermelding van zaaknummer 2022191019.