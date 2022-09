Vijf nieuwe zaken in Bureau Rijnmond!

Op 11 juni jl werden twee mannen ernstig mishandeld op de 1e Middellandstraat in Rotterdam. Twee mannen op een scooter worden voor deze mishandeling gezocht. Net als twee mannen die betrokken waren bij een schietincident op de Poolvosweg in Capelle aan den IJssel. Daar vielen geen gewonden, maar dat mag een wonder heten. In beide gevallen zijn beelden die worden getoond in Bureau Rijnmond.