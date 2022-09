Drie verdachten straatroof Delft aangehouden

Een toerist werd slachtoffer van een straatroof in Delft op dinsdag 6 september, toen drie mannen zich voor deden als politieagenten en haar om haar legitimatie vroegen. De verdachten beroofden haar van een geldbedrag en gingen er vandoor. Rechercheurs onderzochten de zaak en na een ANPR-hit op het voertuig van een van de verdachten, werden drie mannen van 32, 50, 53 jaar zonder vaste woon- of verblijfplaats aangehouden. Zij zijn overgebracht naar een politiebureau voor verder onderzoek.

ANPR

Met ANPR (Automatic Number Plate Recognition) scant een camera kentekens van voorbijrijdende voertuigen. De gelezen kentekens worden vergeleken met een referentiebestand in een computersysteem. In deze lijst staan de kentekens die op naam staan van mensen die worden gezocht, boetes open hebben staan of om andere redenen bij de politie bekend zijn. Alleen bij deze kentekens krijgt de politie een ‘hit’ op het kenteken.