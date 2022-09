Winkel overvallen

Rond 08.50 uur meldde het personeel dat er een overval had plaatsgevonden. De medewerkster werd daarbij bedreigd met een steekwapen. Na de overval vluchtte de verdachte de woonwijk in. Meerdere eenheden van de politie stelden een onderzoek in de omgeving in, maar de verdachte werd niet meer aangetroffen. Burgernet werd geactiveerd en de forensische opsporing kwam ter plaatse voor sporenonderzoek.

Signalement

Van de verdachte is het volgende signalement bekend:

donker getinte man, 185 cm lang, zwarte trui met capuchon, heeft een mondkapje op.