Verdachten zware mishandeling aangehouden

Haarlem - De politie in Haarlem heeft twee verdachten opgespoord die worden verdacht van een zware mishandeling in de Lange Veerstraat, gepleegd in de nacht van 10 op 11 april. Een toen 23-jarige man uit Haarlem werd toen van achter van zijn fiets geslagen en bleef bewusteloos liggen. Hij bleek onder meer zijn kaak en jukbeen gebroken te hebben.