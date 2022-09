35-jarige man op heterdaad aangehouden na woninginbraak

Bij de woninginbraak vernielde de verdachte een raam en vluchtte in de richting van de Meidoornrode om vervolgens in onbekende richting te verdwijnen. Aan de hand van een duidelijk signalement gingen agenten in de buurt op zoek.



Het signalement werd ook via Burgernet verspreid. De verdachte zou via een nabijgelegen sloot zijn gevlucht. Later werden op een fietspad bij de Leidsevaart natte voetsporen aangetroffen, waarop agenten de zoektocht verder inzetten. Dankzij een tip via Burgernet werd de man gevonden in de buurt van de Lage weg in Noordwijk en kon hij direct worden aangehouden.



Burgernet



Burgernet is een waarschuwingssysteem waarbinnen burgers, gemeente en politie samenwerken. Het wordt ingezet bij onder andere diefstal of inbraak, doorrijden na een aanrijding, beroving, en vermiste personen. Als de politie een zoekactie begint krijgen alle deelnemers van Burgernet een oproep. In de oproep ontvangt u een sms of een ingesproken bericht van de politie: naar wie of wat is de politie op zoek? Als u de app heeft gedownload, ontvangt u een pushbericht. Hoe meer mensen deelnemen aan Burgernet, hoe sneller de politie informatie ontvangt die belangrijk is voor de zoekactie. In de meeste gemeenten maakt Burgernet ook gebruik van e-mail om u te informeren over een verdachte of onveilige situatie. Of om te vragen of u iets gezien heeft in uw buurt.