Verdachte meldt zich na beelden opsporingsprogramma

Het 19-jarige slachtoffer werd zaterdag 4 juni na het uitgaan in het centrum van Leiden mishandeld. Hij bleef met vrienden tot sluitingstijd in een café aan de Marktsteeg. Toen hij buiten kwam, kreeg hij direct klappen op zijn hoofd en in zijn gezicht. Later in het ziekenhuis blijkt dat het slachtoffer een hersenschudding en een gebroken neus had.

Verdachte wordt later gehoord

Camerabeelden van deze man werden in het opsporingsprogramma Team West en op sociale media getoond. Na het tonen van deze beelden meldde op woensdagmiddag de 22-jarige man uit Katwijk zich. De verdachte zal later worden gehoord. Zoals gebruikelijk zijn de beelden inmiddels verwijderd.

Opsporingsprogramma’s

De politie werkt met verschillende lokale en regionale omroepen samen op het gebied van opsporingscommunicatie. Bij opsporingsprogramma's wordt u gevraagd om mee te helpen bij het oplossen van misdrijven. Regelmatig worden in de opsporingsprogramma’s camerabeelden van verdachten getoond, zoals bij bovengenoemde zaak.