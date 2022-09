‘Ik dacht altijd dat een drugshandelaar veel geld had’

Dilemma

‘Om die reden huurde ik regelmatig het bedrijf in dat uiteindelijk werd verdacht van medewerking aan drugshandel. Toen de eigenaar werd aangehouden, was zijn personeel overtuigd van zijn onschuld. Maar de wijkagent zei: “Als hij langer dan drie weken vastzit, kun je ervan uitgaan dat het niet klopt.” Op dat moment was dat nog niet zo, waardoor ik voor een dilemma stond. Misschien was het bedrijf schuldig aan drugshandel, maar ondanks dat voelde ik mij verantwoordelijk voor zijn medewerkers. Zij konden er niets aan doen en ik had de afgelopen jaren zonder problemen met ze samengewerkt. Ik wilde niet dat die mannen hierdoor geen brood op de plank zouden hebben. Ik besloot ze daarom gewoon door te betalen.'



'Een paar weken na de aanhouding van de eigenaar ging het bedrijf failliet, waardoor ik ook niets meer kon doen voor het personeel. Ik wist daarvoor wel dat de eigenaar soms krap bij kas zat. Dan belde hij bijvoorbeeld om te vragen of ik een factuur wat eerder kon betalen. Dat vond ik altijd prima, want dat kan iedereen overkomen. Maar daardoor had ik juist geen vermoedens van drugshandel, want ik denk altijd: wie zich daarmee inlaat, die heeft geld. Dat was bij hem niet zo.’