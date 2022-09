Klankbordgroep voor ethische kwesties bij de politie

De leden van de klankbordgroep reflecteren vanuit verschillende expertises op voor de politie interessante ethische vraagstukken. Onder de deelnemers zijn deskundigen op het vlak van digitale technologie en ethiek, psychologie en communicatie. Ze krijgen onderwerpen aangereikt, maar ze mogen ze zelf ook aandragen.

Risico-taxatiemodellen

Slimme technologie geeft de politie kansen, maar roept ook (ethische) vragen op. Met de klankbordgroep bespreekt de politie de mogelijkheden en de risico’s van bijvoorbeeld inzet van gezichtsherkenningstechnologie voor handhaving van de openbare orde, hulpverlening en opsporing. Zo is ook het maken van risicotaxaties met behulp van algoritmes een interessant onderwerp voor de klankbordgroep. Een zorgvuldige en weloverwogen toepassing van algoritmen kan negatieve effecten, zoals gebleken is bij de toeslagen affaire, voorkomen. ‘Algoritmes kunnen politiemensen ondersteunen in hun werk, maar uiteindelijk zal áltijd de mens een beslissing moeten nemen en niet de techniek’, zegt politiechef Noord-Holland Wim van Vemde, die als portefeuillehouder Ethiek & Privacy voorzitter is van de klankbordgroep.

Morele opvattingen

De technologische ontwikkelingen gaan snel en wetgeving loopt vaak achter. ‘Of we weten niet hoe we bestaande regels moeten interpreteren’, zegt Van Vemde. ‘Dan komt ethiek in beeld en gaat het over morele opvattingen, wat het ‘goede’ is om te doen met al die nieuwe mogelijkheden. Toch is volgens hem door alle technologische ontwikkelingen en de vragen die daardoor worden opgeroepen, het ethische bewustzijn binnen de politie gegroeid. ‘Als politie willen we het vertrouwen van de samenleving behouden. Het naleven van wet- en regelgeving en een verantwoorde omgang met nieuwe technologie en data van burgers moet ook voor ons vanzelfsprekend zijn’, aldus Van Vemde. ‘De klankbordgroep is bedoeld om de politie te verrijken met nieuwe of andere inzichten en om ons een spiegel voor te houden.’