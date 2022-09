Vrouw krijgt vloeistof in gezicht gegooid, politie zoekt getuigen

De politie kreeg omstreeks 01.30 uur de melding dat een jonge vrouw bij een woning aan de Potgieterstraat een onbekende vloeistof in haar gezicht gegooid had gekregen. De dader sloeg vervolgens per fiets op de vlucht.

Een agent die op de melding afging, werd nadat de voordeur geopend was onwel. De agent en de twee bewoonsters zijn door ambulancepersoneel onderzocht, waarna zij voor onderzoek naar het ziekenhuis gebracht zijn.

Iets gezien?

De politie onderzoekt de zaak en zoekt getuigen. Heeft u in de nacht van donderdag op vrijdag omstreeks 01.30 uur iets verdachts gezien in de omgeving van de Potgieterstraat? Of heeft u op een andere manier informatie die voor het onderzoek van belang kan zijn, bijvoorbeeld in de vorm van camerabeelden? Laat het ons weten. Dat kan via onderstaande mogelijkheden.