Meerdere auto’s in beslag genomen, drugs gevonden en meerdere aanhoudingen bij grote controle Rotterdam-Zuid en het havengebied

Politie, Douane, Gemeente Rotterdam, Belastingdienst, Openbaar Ministerie, Koninklijke Marechaussee, Frontex en politie Antwerpen, hielden op donderdag 15 september in Rotterdam-Zuid en het Rotterdamse havengebied een grote ondermijningsactie. Ondermijning is een term voor de vermenging tussen de criminele onderwereld met de ‘gewone bovenwereld’. Denk aan een crimineel met een drugslab die een pand en dus een makelaar of verhuurder nodig heeft. Een crimineel die een verborgen ruimte in zijn auto wil voor het vervoeren van drugs of wapens heeft een garage nodig. Voor een schietpartij wordt vaak een vluchtauto gehuurd bij een autoverhuurbedrijf. Bij een ondermijningsactie speuren de overheden niet alleen naar strafbare feiten, maar verzamelen we ook zo veel mogelijk informatie over de wereld achter die strafbare feiten en kunnen we gelijk doorpakken als daar aanleiding toe is. Tijdens de actie kwam veel strafbaars aan het licht.



In Rotterdam-Zuid en het havengebied waren agenten actief om voertuigen te selecteren en te begeleiden naar een controleplaats in de Waalhaven. Daar werden voertuigen, bestuurder en andere inzittenden onder de loep genomen door alle deelnemende instanties, elk vanuit hun eigen expertise. Daarbij werd gekeken naar alle mogelijke strafbare feiten, maar vooral op signalen die duiden op ondermijning.



Resultaten

Bij de actie zijn in totaal negen auto’s in beslag genomen. Acht door de Belastingdienst voor een openstaande schuld van in totaal 330.000 euro en één door de politie omdat het een zeer dure auto was, terwijl de eigenaar geen inkomsten had en ook geen andere logische verklaring voor dit dure bezit kon geven. Deze eigenaar is aangehouden op verdenking van witwassen. Twee andere mannen zijn aangehouden omdat in hun auto een vuurwapen werd gevonden. Deze aanhouding gaf aanleiding om door te pakken en een kapperszaak te doorzoeken. Daar zijn geen wapens aangetroffen.

Daarnaast zijn drie mannen die reden in een huurauto aangehouden omdat, verstopt in de deurposten en het dashboard, enkele honderden ‘ponypacks’ zaten. Ponypacks zijn de verpakkingen van een gebruikershoeveelheid cocaïne. Van deze mannen werden dure merkbrillen, net aangekochte dure merkschoenen en ongeveer 3000 euro inbeslaggenomen. De huurauto is inmiddels opgehaald door de verhuurmaatschappij. Ook is een persoon aangehouden voor het rijden onder invloed en een persoon die geen identiteitsbewijs bij zich had een valse naam opgaf. Later op het politiebureau bleek waarom, hij werd gezocht voor betrokkenheid bij een inbraak.

Bij de actie is in totaal door de Belastingdienst en Gemeente Rotterdam ruim 52.000 euro geïnd en is verder een regeling getroffen voor het innen van 24.700 euro op een later moment. Er zijn diverse gebruikershoeveelheden verdovende middelen inbeslaggenomen en er is een grote hoeveelheid informatie opgehaald die gebruikt kan worden voor lopende onderzoeken.



Een actie met een signaal

Naast de tastbare resultaten, hebben de verschillende partijen veel informatie verzameld. Informatie die in andere onderzoeken wellicht het ontbrekende puzzelstukje kan zijn. Daarnaast hopen zij een duidelijk signaal aan de buurt afgegeven te hebben. De overheid werkt gezamenlijk aan een beter en mooier Zuid en een veilige en integere Rotterdamse Haven, waar geen ruimte is voor ondermijnende drugscriminaliteit. Dat is niet altijd zichtbaar, maar er wordt al jarenlang iedere dag veel tijd en energie in gestoken. Dat werpt zijn vruchten af, maar blijft een uitdaging en prioriteit voor de komende jaren.



Aanpak Ondermijning

De aanpak van ondermijning is gericht op het duurzaam verstoren van criminele activiteiten, netwerken en structuren. Voorbeelden van ‘ondermijning’ zijn georganiseerde drugshandel, witwassen, fraude en cybercrime. Criminelen maken vaak misbruik van legale voorzieningen, bedrijven en instanties om illegale zaken uit te voeren. Door deze vermenging tussen onderwereld en bovenwereld komen bewoners en ondernemers in aanraking met ondermijnende criminaliteit. Het maakt een wijk of bedrijventerrein kwetsbaar omdat criminelen hier de dienst uitmaken. En met het risico om vervolgens geconfronteerd te worden met overlast, drugsafval, intimidatie, afpersing, geweld en machtsposities van (groepen) personen.



Wat kun je doen tegen ondermijnende criminaliteit?

Iedereen kan te maken krijgen met ondermijnende criminaliteit. Zie, hoor of ruik je onraad? Meld het. Altijd. Bel 112 als elke seconde telt en 0900-8844 bij geen spoed, wél politie. Melden kan ook anoniem via Meld Misdaad Anoniem, bel hiervoor 0800 -7000.