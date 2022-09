Politie zoekt getuigen na geweldsincident in Poortugaal

Rotterdam - De politie is op zoek naar getuigen die meer weten over een geweldsincident in Poortugaal. Om en nabij de metrostation daar werd een man zijn eigen auto ingetrokken en mishandeld. Korte tijd was er sprake van een ontvoering. De verdachten zijn nog op de vlucht.