Politie onderzoekt beroving en zoekt getuigen én camerabeelden

Het slachtoffer fietste rond 22.00 uur in de Waterstraat toen hij werd aangesproken door twee hem onbekende mannen. De mannen waren kort daarvoor op een donkerkleurige scooter waarvan het achterlicht niet brandde uit de richting van de Clingeweg komen rijden. Plotseling kreeg het slachtoffer van één van de mannen klappen en moest hij zijn portemonnee afgeven. Het verdachte duo ging er daarna op de scooter vandoor in de richting van de Molenstraat. Het ging om twee donker geklede mannen.

Getuigen en camerabeelden gezocht

De politie is een onderzoek gestart naar deze straatroof. Agenten deden donderdagavond onderzoek op de plaats van het incident en hebben een aangifte opgenomen. Ook houdt de politie een buurtonderzoek. De politie komt daarbij graag in contact met twee jongens die donderdagavond rond 22.00 uur in de Waterstraat vuurwerk hebben afgestoken. Mogelijk hebben zij voor de politie belangrijke informatie. Uiteraard krijgen zij, als ze zich melden, geen bekeuring voor het afsteken van het vuurwerk.

Ook komt de politie graag in contact met mensen die de scooter kort voor of na het incident hebben zien rijden of mensen die over camerabeelden beschikken waarop het tweetal en/of hun scooter te zien is. Hebt u informatie en/of camerabeelden, neem dan alstublieft contact met ons op. Dit kan via:

- 0900-8844 of WhatsApp (0612207006)

- de banners onder dit bericht

- de politieapp

- anoniem via Meld Misdaad Anoniem, telefoon 0800-7000 of het meldingsformulier van M

Vermeld daarbij alstublieft dat het gaat om proces 2022246947.