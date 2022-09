Uithaler aangehouden

Er waren ook drie doorzoekingen; twee in Rotterdam en één in Bergschenhoek. Hierbij is onder meer een geldbedrag van 130.000 euro in contanten in beslag genomen. Bij de doorzoekingen waren ook medewerkers van de Federale Gerechtelijke Politie uit België aanwezig

De verdachte is donderdag 15 september voorgeleid aan de rechter-commissaris van de Rechtbank Amsterdam. Die besloot dat de verdachte in afwachting van de behandeling van het overleveringsverzoek van België vast blijft zitten.

Taskforce Fortius

De aanhouding gebeurde vanuit de Taskforce Fortius. Deze taskforce richt zich op de aanpak van dadergroepen die zich bezighouden met internationale cocaïnehandel, door invoer via de Antwerpse haven richting Nederland. Fortius is een samenwerkingsverband tussen de Federale Gerechtelijke Politie Antwerpen (B), het Federaal Gerechtelijk Parket (B), het Landelijk Parket van het Openbaar Ministerie en de Landelijke Eenheid. Deze deelnemende organisaties werken samen met verschillende politie-eenheden en bijzondere opsporingsdiensten.