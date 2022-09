Verdachte (55) steekincident aangehouden

Omstreeks 19.30 uur die avond, kreeg het Operationeel Centrum (OC) van de politie meerdere meldingen van een ernstig steekincident. Ter plaatse troffen agenten een 54-jarige man aan die aan zijn been gewond was. De verwondingen waren dermate ernstig dat zij direct besloten om een tourniguet aan te leggen om het bloeden te stoppen. Hierna werd de man overgedragen aan de inmiddels gearriveerde hulpdiensten. Hij werd vervoerd naar het ziekenhuis en maakt het inmiddels naar omstandigheden goed.



Via beelden van het cameratoezicht kreeg de politie al snel beelden van de verdachte. Zijn foto en signalement werd onder het aanwezige personeel verspreid. Samen met andere beveiligingdiensten werd met man en macht naar de man gezocht. Omstreeks 22.00 uur zagen beveiligers hem lopen richting het Jaarbeursplein. Hij werd direct overmeesterd en ingesloten voor verhoor.

Zowel de verdachte, als het slachtoffer maken deel uit van een groep personen die op en rond het Utrecht CS zeer frequent voor overlast zorgen.