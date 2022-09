Getuigen gezocht: woning beschoten; Amsterdam-Zuidoost

Meerdere politieagenten hebben in de omgeving gezocht naar verdachten maar er is vooralsnog niemand aangehouden. Uit informatie blijkt dat de woning meerdere keer is beschoten. De recherche onderzoekt de zaak en wil graag weten wie hiervoor verantwoordelijk zijn. Ook wil de recherche weten wat de toedracht is van deze beschieting. Ter plaatse hebben medewerkers van de Forensische Opsporing onderzoek gedaan en sporen veiliggesteld.

Het onderzoeksteam komt graag in contact met getuigen die meer weten over deze beschieting. Ook ontvangen zij graag camerabeelden van buurtbewoners van bijvoorbeeld Ring my doorbell. Deze beelden kunt u uploaden via onderstaand tipformulier. Wilt u telefonisch contact met de politie dan kan dat ook via de onderstaande mogelijkheden. Anoniem kan ook. Als u belt, vermeld dan proces-verbaalnummer PL1300_2022196301 dan weet de medewerker over welke zaak u het heeft.