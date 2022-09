Man aangehouden na doorrijden na aanrijding

Omstanders horen omstreeks 00.40 uur een klap en zien dat er op de kruising Wilhelminasingel en Vierwindenstraat een fietser ligt. En auto die wegrijdt bij het ongeval. Agenten zijn snel ter plaatse en rijden achter de auto aan die vermoedelijk bij het ongeval betrokken is. Op de Beverweg is de bestuurder aangehouden. Hij is meegenomen naar het politiebureau. Na het afleggen van een verklaring mocht hij naar huis. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. De politie doet verder onderzoek naar de toedracht van het ongeval.