Man aangehouden voor witwassen

Surveillerende agenten zetten rond 21.05 uur op de Industriekade een auto aan de kant voor een controle. In de auto ruiken zij een wietlucht. De bijrijder geeft aan dat hij wat hennep bij zich heeft. En in een tasje troffen agenten een groot geldbedrag aan, dit geld is in beslag genomen. De verdachte is ingesloten voor verhoor. De politie doet verder onderzoek.