Man aangehouden na fataal geweldsincident

Rond 09:30 uur kreeg de politie een melding van een mogelijke steekpartij bij een woning aan de W.F.Hermansstraat. Met spoed gingen agenten naar de woning en vonden daar de 79-jarige vrouw. Zij was zwaargewond. Direct werd de hulpverlening gestart, maar ondanks de inzet van de hulpdiensten bezweek het slachtoffer aan haar verwondingen. De politie heeft een onderzoek ingesteld. In het onderzoek werd een 47-jarige Haarlemmer aangehouden. Hij is overgebracht naar het cellencomplex en zit vast voor verhoor.



De verdachte zit in beperkingen. Dat betekent dat hij alleen contact mag hebben met zijn advocaat. Om die reden wordt op dit moment geen verdere informatie gedeeld over deze zaak.



2022193514