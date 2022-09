Restaurant aan de Vijf Werelddelen beschoten

Het is rond half 10 in de ochtend als wij een melding krijgen dat er mogelijk is geschoten op een pand. Als de agenten aankomen bij het restaurant treffen zij inderdaad meerdere kogelinslagen aan. De Forensische Opsporing van de politie is er meteen bijgehaald om grondig sporenonderzoek te verrichten.



Beelden

Er is een buurtonderzoek opgestart en er zijn camerabeelden vanuit de omgeving veilig gesteld. Toch is de politie op zoek naar meer informatie. Woont u of was u misschien in de buurt van de Vijf Werelddelen in de nacht van zaterdag op zondag 18 september en heeft u misschien iets gezien of gehoord tussen 00.00 uur en zondagochtend 09.30 uur? Of heeft u misschien een deurbelcamera of een dashcam in de omgeving? Neem dan contact op met ons via onderstaande gegevens.