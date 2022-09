Politie start onderzoek na vechtpartij en zoekt getuigen én camerabeelden

Waalwijk - Elf jongeren in de leeftijd van 16 tot 23 jaar afkomstig uit Den Haag en omgeving zijn zaterdagavond 17 september aangehouden voor openlijke geweldpleging in de Wederikstraat. De politie is een onderzoek gestart en is op zoek naar getuigen van de vechtpartij en naar camerabeelden.