Politie zoekt filmende omstanders van ernstige mishandeling agent in Leeuwarden

Omstreeks 03:00 uur krijgt de politie een melding van een opstootje aan het Ruiterskwartier. Enkele personen zouden zich daar agressief gedragen richting portiers van een horecazaak. Een 38-jarige man uit Dronten mishandelde een politieagent die op de melding af kwam.

De verdachte is ter plaatse aangehouden. Hij zit nog vast en wordt verhoord. Rechercheurs spreken onder meer met verschillende getuigen. Ook beveiligingsbeelden uit de omgeving worden bekeken.

Belangrijke getuigen hebben incident gefilmd

Als u bij het incident was en nog niet gesproken heeft met de politie, komen we graag met u in contact. We komen specifiek graag in contact met twee omstanders die het incident hebben gefilmd. Zij zijn belangrijke getuigen voor ons. De beelden die zij hebben kunnen waardevol zijn in het onderzoek.

Blijft u liever anoniem? Neem dan contact op met Meld Misdaad Anoniem door te bellen naar 0800-7000. U kunt ook het tipformulier onderaan deze pagina invullen. In dit tipformulier kunt u ook foto- en videomateriaal toevoegen.

Agressie tegen politie onacceptabel

De agent voelde zich ernstig in het nauw gedreven. Onder andere door het gebruik van pepperspray kon de verdachte worden overmeesterd. Agressie en geweld tegen politieagenten is onacceptabel. Agenten moeten zonder te worden gehinderd hun werk kunnen doen. Agressie of geweldtegen medewerkers wordt niet getolereerd. De politie doet altijd direct aangifte van geweld.